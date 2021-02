Powrót do przeszłości. Wystarczy kilka prostych sztuczek, by dać się odmienić

20 lat - dokładnie tyle znają się dziewczyny z Wyszkowa, Natalia i Magda. To prawdziwe przyjaciółki, które razem przeszły niejedno i które bardzo się o siebie troszczą.

Magda ma 36 lat i pracuje w przedszkolu. Oprócz tego zajmuje się domem, dziećmi oraz chorym tatą, co też sprawia, że nie ma wolnego czasu dla siebie, chociaż chciałaby powrócić do tego, czym interesowała się w przeszłości, czyli makijażem artystycznym. Natalia mieszka w Warszawie. Studiowała doradztwo pracy i BHP, a obecnie pracuje w sklepie.

A tak wyglądał pierwszy odcinek "Daj się odmienić". Zobacz za darmo:

Kobiety poznały się jeszcze w szkole i od lat mogą na siebie liczyć. Kiedyś wspólnie imprezowały, teraz wspierają się już jako dorosłe kobiety i mamy. Jednak ostatnio zaczęło im nieco brakować nieco szaleństwa i luzu, dlatego Natalia postanowiła zrobić Magdzie niespodziankę, zgłaszając ją do "Daj się odmienić". Wszystko po to, aby ta przypomniała sobie o latach beztroski i częstszych chwilach wspólnej radości.

Od samego początku odcinka dziewczyny znalazły wspólny język z prowadzącym program Telewizji WP, Jarkiem Juźwinem. Makijażysta "Daj się odmienić" jest ich równolatkiem, więc doskonale pamięta czasy życia na luzie i spontanicznych wyjść do klubu, których Natalii i Magdzie brakuje ostatnio najbardziej. Czasy, za którymi Natalia i Magda tęsknią, Jarek postanowił im nieco przypomnieć.

Wojciech Zieliński próbuje przekonać do zmiany fryzury i... ostrego cięcia

Na koniec najprzyjemniejsze, czyli make-up i ciuchy - to co uczestniczki programu lubią najbardziej. Magdzie powinno to przywołać bardzo miłe wspomnienia, bo kiedyś, kiedy nie miała jeszcze dzieci, interesowała się wizażem. Stylistka, Sylwia Antoszkiewicz, pokaże zaś przyjaciółkom, że można ubierać się modnie każdego dnia, nie rezygnując z tak ważnej dla nich wygody.