Członek Republiki o występie Justyny Steczkowskiej w Opolu. "Osobiście mnie to zabolało"

"To nie był polityczny protest. Zaśpiewałam piosenkę 'Moja krew' Grzegorza Ciechowskiego, którego darzyłam wielkim szacunkiem jako artystę i lubiłam jako człowieka i z którym nagrałam dwie płyty. 'Moja krew' to piosenka o manipulacji, stąd napis na koszuli. Więc bardzo was proszę, zatrzymajcie się z tym hejtem i przypisywaniem mi politycznych manifestów i pouczania mnie, co powinnam robić i myśleć w wieku 50 lat. W swoim życiu wybieram samodzielne myślenie" - oświadczyła wokalistka na Instagramie.