Kammel odpowiada Młynarskiej. "Ja naprawdę w to wierzę"

Na koniec dodaje: "Powiedzenie tym wszystkim genialnym nieobecnym artystom 'hej, to też wasza scena', z nadzieją, że jak najszybciej tam wrócą, jest warte każdej ceny. Bo ja naprawdę w to wierzę. Wszystko to, co napisałem powyżej, jest prawdą. Moją prawdą. Naiwną, ale moją. I mam do niej prawo, tak jak każdy mieszkaniec tego kraju do swojej".