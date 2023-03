Czesław Mozil o rodzicielstwie. Otworzył się przed kamerą TVN

Czesław Mozil i Dorota Zielińska to jedna z ośmiu par, które wzięły udział w trzeciej edycji programu "Azja Express". Przygodowe reality TVN to jak wiadomo, nie tylko wielkie emocje związane z wyścigiem celebrytów przez nieznane rejony świata, ale i okazja, by poznać ich bliżej.