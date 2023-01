Mozil nie chce mieć dzieci. Jego tłumaczenie jest proste

Gdy Mozil został zapytany o to, jak należy radzić sobie z pytaniami o brak potomstwa, przyznał, że nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. - Wydaje mi się, że każda para sama musi znaleźć swój sposób. Nie będę radził. Jestem muzykiem, mam taki i taki wizerunek. Niektórzy by mówili, że dobrze, że nie mam dzieci, bo co by z nich wyrosło? Ja zwracam uwagę tylko na to, że dzieci łatwo zrobić, ale bardzo trudno wychować, a o tym bardzo dużo ludzi zapomina - stwierdził.