"Milionerzy". Uczestniczka potrzebowała pomocy już na drugim pytaniu

Hubert Urbański zapytał ją o to, jakie pojazdy m.in. sportowe, wyścigowe i dla wojska produkowano w radomskiej Fabryce Broni "Łucznik" od 1929 do 1939 roku. Natalia miała do wyboru odpowiedzi: "A. samochody; B. motocykle; C. rowery; D. hulajnogi".