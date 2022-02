Czarne plansze przed i w trakcie programu. "Dziś TVN7 potrzebuje pomocy"

Przypomnijmy, że Discovery zabezpieczyło się i zdobyło już koncesję u holenderskiego regulatora, ale to pozwoli na nadawanie TVN7 tylko satelitarnie. Co oznaczałoby, że część widzów utraciłaby dostęp do kanału. Eksperci podkreślają, że jeśli KRRiT nie przyzna TVN7 koncesji na nadawanie, Discovery będzie najprawdopodobniej walczyć o wysokie odszkodowanie. A to zostałoby wypłacone ze skarbu państwa.