- Ukraina to okrutny, zmotywowany, dobrze przygotowany wróg. To wrogi naród, który od co najmniej siedmiu i pół miesiąca toczy przeciwko nam pełną wojnę. Wciąż nazywamy to specjalną operacją wojskową, ale oni prowadzą wojnę… Dobry Boże, nie mogę dłużej słuchać tej gęstej i lepkiej retoryki - nie krył irytacji Mardan, kolejny raz powielając kłamliwe tezy.