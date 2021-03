Co słychać u Janiny z "Sanatorium miłości"? Ma już konkretne plany

Marta Manowska: "Miłość w "Sanatorium miłości" jest przyjaźnią"

- Byłam bita, ale nawet wtedy nie potrafiłam go nienawidzić. Mogliśmy być wspaniałą rodziną, bo to była wielka miłość. Gdyby nie alkohol… - wspomina po latach.

I chociaż wydawało się, że rzeczywiście z poznanym w programie Zbigniewem łączy ich coś więcej i będą chcieli kontynuować przygodę razem, na razie nic na to nie wskazuje. Zwłaszcza, że jak donosi "Rewia", ona wróciła do Gdańska, a on do Opola. Niemniej Janeczka nie żałuje udziału w programie i ma kolejne pomysły na to, co robić dalej.