Co się stanie, gdy Netflix zrobi pierwsze polskie reality show?

Gdy polski oddział Netfliksa ogłosił, że powstało nasze pierwsze reality show dla tej platformy, emocje były duże. Podekscytowanie mniej więcej takie, jak wtedy, gdy w 2017 r. Netflix ogłaszał pierwszy polski serial dla streamingowego giganta - nakręcony przez Agnieszkę Holland "1983". Trzeba też mieć na uwadze, że reality show serwowane w ostatnich latach przez Netfliksa naprawdę robiły niezłe zamieszanie w internecie. Wymienić można by choćby "Too Hot to Handle", w którym nieświadomi niczego single trafiali do willi, w której główną zasadą jest to, że nie można się całować i mieć żadnych intymnych kontaktów, bo grożą za to wysokie kary pieniężne, czy "Miłość jest ślepa", gdzie ludzie poznający się przez cienką ścianę oświadczali się sobie, a po kilku tygodniach musieli stanąć na ślubnym kobiercu.