"Love never lies". Maja Bohosiewicz mówi o najbardziej szokującym odkryciu w programie

Jesteśmy poddawani różnym próbom. Sami musimy wiedzieć, co jest dla nas impulsem do różnych zachowań. Dla jednych to będzie spotkanie z piękną kobietą, dla innych samotność, dla kogoś to będzie chęć podbudowania własnej wartości. Warto się wtedy przyjrzeć, co jest rzeczą, która nas może zmienić, doprowadzić do sytuacji, z której ciężko będzie wyjść obronną ręką.