"Love never lies Polska" Netfliksa. Show, od którego może odechcieć się związków

W produkcji jak w każdym rasowym show o młodych, atrakcyjnych ludziach na darmowych wakacjach DZIEJE SIĘ. Netflix dorzuca do ognia dopraszając do willi seksownych singli i singielki. Są więc pocałunki i nocne pieszczoty podglądane noktowizorem, dokładnie takie jak we wszystkich pozostałych bikini reality show. Bo uderzające podobieństwo "Love never lies Polska" do programów typu "Love Island", "40 kontra 20" czy innych "Power of Love" jest najsłabszą stroną pierwszego polskiego reality show Netfliksa.