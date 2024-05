Co się dzieje z Bojanowskim? Zniknął z anteny TVN-u

Wojciech Bojanowski dołączył do ekipy TVN-u w 2007 r. Od tamtej pory działał jako reporter "Faktów" TVN-u i "Superwizjera". Po 13 latach pracy otrzymał stanowisko Szefa Zespołu Projektów Specjalnych TVN24. Obecnie 40-letni dziennikarz i reporter, który sprawdził się także jako korespondent wojenny z Ukrainy, nie pokazuje się na wizji tak często jak wcześniej. Na antenie nie widziano go od miesięcy. Co się dzieje?