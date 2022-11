Claudia Harrison o kontrowersjach wokół nowego sezonu "The Crown" Netfliksa

Claudia Harrison to księżniczka Anna w piątym sezonie "The Crown". Podczas światowej premiery serii w Londynie zapytaliśmy aktorkę o kontrowersje wokół scenariusza odbiegającego od faktów historycznych. Gwiazda nie ma wątpliwości, widzowie pokochają nowe "The Crown". "Odsunęliśmy się od takich spekulacji i mam nadzieję, że teraz, gdy widownia może serial wreszcie obejrzeć, czas już na tematy bardziej zniuansowane. Na moim miejscu, jako aktorki, najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką można zrobić, to zwątpić w inteligencję widza. I mam nadzieję, że każdy podchodzi do tego wiedząc, że to piękna, oparta na dogłębnych badaniach fikcja. Mamy takie pragnienie, by wyobrazić sobie, co ludzie mówili za zamkniętymi drzwiami i jak się czuli. Jestem dumna, że jestem częścią tego serialu i nie mogę się doczekać, aż wszyscy go zobaczą."

Rozwiń