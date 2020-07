Christian Paul: dwie minuty na antenie warte miliony. Reklama godna pozazdroszczenia

Do akcji wkroczyli co dociekliwsi użytkownicy i dziennikarze. Po głębszym researchu okazało się, że zarzuty mówiące o tym, że "słynny projektant" nie istnieje, nie są zasadne. Projektant istnieje, ale problem polega na tym, że ma bardzo mały dorobek i bardzo krótką karierę. - Christian Paul Farbaniec to moje prawdziwe nazwisko. To nie jest pseudonim. Urodziłem się w USA – mówił w rozmowie z magazynem "Gala". Przyznał jednak faktycznie, że jego przygoda z marką modową rozpoczęła się dopiero w 2019 r.