Christian Paul, "amerykański projektant mody" z "Wiadomości", zabrał głos. Posłuchajcie jego akcentu

Tajemniczy "amerykański projektant mody" założył we wtorek Twittera, na którym pojawił się wymownym filmik

W niespełna 30-sekundowym wideo Christian Paul zapewnia, że istnieje, kocha Polskę i Polaków, którzy są "amazing", i zachęca do wysłania mu wiadomości. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W komentarzach twitterowicze wytykają projektantowi, że ma polski akcent, oraz że jego profil został założony we wtorek 23 czerwca. Czemu akurat ta data jest taka istotna? Wyjaśniamy poniżej.

W poniedziałkowym wydaniu "Wiadomości" o komentarz na temat stylizacji Agaty Dudy poproszono niejakiego Christiana Paula. Mężczyzna podpisany jako "amerykański projektant mody" porównał polską Pierwszą Damę do Melanie Trump.

Ponieważ ani twarz, ani nazwisko projektanta nic nikomu nie mówiły, rozpoczęło się internetowe śledztwo. Szybko okazało się, że Christian Paul, owszem, istnieje, ale jest to australijska marka produkująca zegarki .

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

Dalsze poszukiwania dziennikarzy i internautów prowadziły do serwisu Linkedin, gdzie konto ma Christian Farbaniec. Właściciel kilku firm, absolwent Robert Morris University of Chicago i analityk. Łudząco podobny do Christiana Paula.