"Chłopaki do wzięcia". Wstrząsająca historia Darka. "Zorientowałem, że ona była jakaś zimna"

"Chłopaki do wzięcia" to docudrama nadawana przez Polsat od 2012 r. Serial doczekał się 21 sezonów, 300 odcinków i wszystko wskazuje na to, że jego popularność nie przemija. Dowodem na to jest zainteresowanie widzów losami doświadczonych przez życie bohaterów. Tak jest w przypadku straszliwie doświadczonego przez życie Darka.