"Chłopaki do wzięcia": Stefan ma nową dziewczynę. Wcześniej posądzano go o dziwną relację z siostrą

Życie uczuciowe, a w zasadzie jego brak, to największa bolączka bohaterów popularnego serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Występujący w nim rolnicy to nie dobrze prosperujący przedsiębiorcy, którzy mogą zapewnić godziwe życie potencjalnej żonie rodem z show TVP. Owszem, szukają żony, ale zaoferować mogą niewiele.