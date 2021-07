"Chłopaki do wzięcia". Karina i jej brat Stefan nie mają przed sobą tajemnic. Znowu rozmawiają o seksie

Marcin odwiedza tatę na cmentarzu. Kiedy go wspomina, z jego oczu płyną łzy. Czuje się bardzo samotny. Mimo tego, że do Marcina zgłaszają się kolejne dziewczyny, mężczyzna nie jest zdecydowany. Dla niego zawsze wzorem była miłość jego taty do przybranej mamy Emilki, na cześć której jest posadzona w ogrodzie róża. To ustawia wysoko poprzeczkę. Marcin nie traci jednak nadziei i apeluje do dziewczyn, by się do niego zgłaszały.