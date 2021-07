"Chłopaki do wzięcia". Patrycja spakowała rzeczy Zbyszka

To kolejny raz, jak Snajper obiecuje poprawę i rzucenie alkoholu. Patrycja daje mu dach nad głową, jedzenie na stół i opiekę nad dziećmi, więc mężczyzna nie ma żadnej motywacji, by wreszcie przejąć kontrolę nad swoim życiem. Internauci na profilu programu apelują do kobiety, by wyrzuciła go z domu, by oszczędzić dzieciom dorastania przy ojcu alkoholiku.