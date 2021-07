Łukasz z "Chłopaków do wzięcia" pokazał partnerkę. Jedna się nie bała ryzyka

Piotrek po licznych wzlotach i upadkach w końcu chce się ustatkować. Chłopak przyznaje, że niczego bardziej nie pragnie niż spokojnego życia. Ma 28 lat i w końcu dojrzał do tego, by uporządkować swój świat. Ma stałą pracę jako kurier i wie, że nie chce popełniać już więcej błędów. Uważa, że dziewczyna pomoże mu ustatkować się i ustrzeże go przed szalonymi pomysłami. Szuka kobiety, która będzie normalna, ładna, zgrabna i szczupła, a do tego gotowa do stworzenia poważnego związku.