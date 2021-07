Marcin z "Chłopaków do wzięcia" stracił ojca. Nie mógł powstrzymać łez

W tym odcinku pojawia się również Łukasz (Pan Eksperyment), który dzieli się swoim małym sukcesem. Po jednej z emisji programu odezwała się do niego Ula. Mężczyzna zaprosił ją do siebie i pokazał jej swoje małe hodowle. Jest zachwycony, jak zareagowała na widok larwy gnojki wytrwałej. Dziewczyna zaimponowała mu swoją ciekawością i otwartością na nowe biologiczne doświadczenia. Wspólne obserwacje i długie rozmowy zbliżyły ich do siebie.