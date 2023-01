Chciał odejść z "Na Wspólnej". Waldemar Obłoza mówi, co go powstrzymało

- Mimo że na żadnym innym planie zdjęciowym nie czułem się tak dobrze, jak "Na Wspólnej", to wielokrotnie zastanawiałem się nad odejściem z serialu. Wydawało mi się, że za bardzo kojarzę się z moim bohaterem. [...] Natomiast zawsze, gdy dopadały mnie wątpliwości, starałem się zastanowić, co tak naprawdę mnie do nich doprowadziło. Czy szlachetne pobudki, czy może zwykła zawiść, chęć szerszego zaistnienia, rozbujałe ego? Z tyłu głowy miałem też to, że serial zapewnia mojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe - powiedział w rozmowie z Plejadą.