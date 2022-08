"Na Wspólnej" świętuje 20 lat nową czołówką. Ale fanom czegoś w niej brakuje

"Będę tęsknić za starą czołówką", "Gdzie są kolorowe motyle?", "Czołówka super, tylko po co nowa melodia?" - czytamy w komentarzach. Są też widzowie, którym nowa wersja zdecydowanie przypadła do gustu. "Najlepsza wersja, bardzo fajnie to wam wyszło", "no wreszcie", "nowa czołówka super" - piszą internauci na profilach stacji w mediach społecznościowych.