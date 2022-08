Fani "Na Wspólnej" nie będą zadowoleni. Będą musieli trochę poczekać na nowe losy ukochanych bohaterów

Jednak widzowie przyzwyczajeni do codziennych seansów nowych odcinków "Na Wspólnej" w przyszłym tygodniu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by poznać nowe losy ich ulubionych postaci. Od przyszłego poniedziałku do czwartku TVN nie wyemituje ani jednego premierowego odcinka serialu. Dlaczego? W poniedziałek 15 sierpnia jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i o godzinie 20:00 na antenie zamiast "Na Wspólnej" poleci wtedy przygodowy film "Sahara".