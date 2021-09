Cezary Żak o powrocie "Rancza". Nie wahał się z odpowiedzią

- O czym dzisiaj miałoby być "Ranczo"? O dzisiejszej Polsce? Nie wyobrażam sobie tego. Chociaż Andrzej, gdyby żył, miałby na to jakiś pomysł. Ja i tak uważam, że przeszliśmy do historii, i tak oglądalność "Rancza" jest gigantyczna w tych wszystkich kanałach powtórkowych. I tyle. Uważam, że należy robić nowe rzeczy i mam nadzieję, że ja będę robił nowe rzeczy, więc na pewno nie chciałbym wrócić do "Rancza" - powiedział.