Na planie "Rancza" obowiązywał rygor. Aktorzy musieli się podporządkować

"Chodziłam więc do fryzjera dopiero jak pewne sceny zostały zakończone. Nie było to dla mnie jednak jakimś wielkim wyrzeczeniem. Nawet gdyby kazano mi wejść do lodowatej wody zimą, potraktowałabym to zadaniowo, tym bardziej że wcale nie jesteśmy źle opłacani - podsumowała gwiazda "Rancza".