Co dalej z "Ranczem"? "Decydenci z TVP migają się od odpowiedzi"

- Takie tchórzostwo po prostu upokarza twórców "Rancza", producentów, reżyserów i nas - aktorów. Rozumiem, że ktoś ma inne gusta. To, że "Ranczo" jest dobrym i lubianym serialem to oczywistość. Nie wiadomo czy film i dalsza część przypadłyby do gustu, jak pozostałe serie, ale trudno mówić o czymś, co nie powstało - stwierdziła serialowa Babka Zielarka.