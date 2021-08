Co dalej z "Ranczem"? Reżyser nie pozostawił wątpliwości

Niedawno pojawiły się głosy, że "Ranczo" powróci jako film pełnometrażowy pod tytułem "Ranczo: Zemsta wiedźm". Okazuje się jednak, że i jego przyszłość nie jest do końca pewna. - Co do filmu, czekamy na pieniądze - zdradził Wojciech Adamczyk. - Jeżeli uda się zdobyć finansowanie od Telewizji Polskiej, to w przyszłym roku będziemy tutaj, w Jeruzalu. A jeżeli się nie uda, to już nie - podsumował.