Calista Flockhart zagrała w hitowym serialu. Widzowie nie szczędzili jej przykrych słów

Aktorka miała mieszane odczucia co do dyskusji, jaką wywołał hit. – Nigdy nie wiedziałam, czy moje serce pęknie na milion kawałków, czy umrę ze śmiechu. To było tak absurdalne. (…) Dla mnie ten serial był o jednej kobiecie, która była wrażliwa i dziwna. Nie uważałam, żeby była reprezentatywna dla wszystkich kobiet – tłumaczy z perspektywy ponad 20 lat od zakończenia emisji.