"Konflikt: Capote kontra socjeta" już dostępne w Polsce. O czym opowiada druga część tej wspaniałej antologii?

"Konflikt" to już dwuczęściowa antologia, za którą stoi Ryan Murphy (np. hitowy "The Watcher" czy kultowa seria "American horror story"). Pierwsza część, która premierę miała w 2017 roku, opowiadała o głośnym konflikcie dwóch wielkich hollywoodzkich diw: Bette Davis i Joan Crawford. Wspaniała, wyprodukowana z rozmachem, aktorsko doskonała rzecz (fenomenalne Susan Sarandon i Jessica Lange) otrzymała cztery nominację do Złotych Globów i 16 nominacji do nagród Emmy. Dziś "Konflikt: Bette i Joan" ma niemal 100 proc. pozytywnych recenzji od widzów i od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.