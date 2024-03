Judasz i dzikie łabędzie. Historia konfliktu Trumana Capote z nowojorską elitą

Gdy tylko "La Côte Basque 1965" zostało opublikowane w "Esquire", Truman Capote został odcięty od swojego kręgu towarzyskiego, stając się wśród śmietanki Manhattanu persona non grata. Według felietonistki Liz Smith na Manhattanie panowało powszechne oburzenie, nawoływano do zemsty na pisarzu. Łabędzie (w znakomitej większości) zerwały z nim kontakt i postarały się, by jego życie towarzyskie zmieniło się w smutną pijacką opowieść. Podobno Capote był szczególnie przejęty utratą przyjaźni Babe Paley, swojej ulubienicy. Babe przez lata robiła dobrą minę do złej małżeńskiej gry. Truman nie tylko wyjawił światu to, co próbowała ukryć, ale też zrobił to, gdy walczyła z rakiem płuc. Nie wybaczyła zdrady. Zresztą nie tylko ona. Capote nie przewidział tak ogromnego gniewu łabędzi. "Nie chciałem tego. Myślałem, że wrócą" – mówił.