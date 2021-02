Były prezes wyprzedaje udziały w Radiu Nowy Świat: "Umywam ręce"

Magdalena Rataj odchodzi w niejasnych okolicznościach

"To moja decyzja, która, proszę mi wierzyć, dużo mnie kosztowała i nie była dla mnie łatwa, ale nie mam innej możliwości. Musiałam dokonać takiego wyboru. Wygrał rozsądek: muszę bronić pewnych elementarnych granic, które zostały naruszone" - pisała mgliście o przyczynach swojej niełatwej decyzji.

Rataj swoim odejściem nie chciała jednak tworzyć atmosfery skandalu i ciepło wypowiadała się o byłych współpracownikach i rozwoju Radia Nowy Świat : "odchodząc, jestem spokojna, bo wiem, że w tym miejscu są ludzie, którzy są otwarci, wrażliwi, pracowici, mają piękne pomysły i co najważniejsze, kochają Radio taką samą Miłością, jaką ja je pokochałam 22 lat temu" - uspokajała.

Jednocześnie odniosła się do stawianych pod swoim adresem zarzutów, których treści nie podała, ale które przyczyniły się do jej decyzji. "Odchodząc, przepraszam też za moje niedociągnięcia, nie jestem idealna i popełniam błędy, do których staram się przyznawać. Ale jednocześnie nie zgadzam się na przypisywanie mi rzeczy, w którym nie mam i nie miałam udziału".