Burzy was "Ślub od pierwszego wejrzenia"? To jeszcze nie widzieliście brazylijskiej edycji "Miłość jest ślepa"

Najbardziej fascynującą częścią programu jest to, co dzieje się w 4 kolejnych odcinkach, gdy pary spędzają ze sobą czas, przeżywają swój miesiąc przedślubny, a potem wracają do w miarę normalnego życia. Wtedy, po pierwsze, najmocniej wychodzą na jaw różnice kulturowe. Brazylijczycy - w przeciwieństwie do Amerykanów z pierwszej odsłony show, czy do Polaków z naszego "Ślubu od pierwszego wejrzenia" – nie czują się w ogóle skrępowani tą ogromną machiną pełną kamer. Produkcja może spokojnie ustawić kamerę w sypialni podczas pierwszej nocy każdej pary i mieć materiał, który zawstydziłby nawet ekipę twórców "Love Island. Wyspa miłości" czy i "Magii nagości". Rozbudzam waszą wyobraźnię, bo i wyobraźnia uczestników "Love is blind Brazil" jest wyjątkowo rozbudzona.