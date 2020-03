WP Teleshow Poczta TV ONLINE Program TV Menu Rozrywka

"BrzydUla". Julia Kamińska zapowiada powrót kultowej produkcji! Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". I choć do dziś oglądamy ją na deskach teatru i w filmach, jako nastolatka miała zupełnie... nie mogę wyrazić tylko przez medium tańca piszesz scenariusze grasz w teatrach w filmach w serialach do tego śpiewasz i od niedawna masz w Warszawie swój salon fryzjerski w kąt c Wszystko na To znajdujesz czas jesteś bardzo zaraz zasnę tutaj po prostu to już o tym powiedziałam że że teraz jak mam coś mi wpada do głowy czy o czymś marzę Co Staram się to realizować ikona ty już 2 lata temu stwierdziłam że chce spróbować jak to jest otworzyć swój biznes No i robię to od dłuższego czasu to jest strasznie trudne i bardzo męczące ale też daje ogromna satysfakcję i pieniądze tak Zobacz nie powiedziałaś że raz przynosi to satysfakcję 2 przynosi to pieniądze i właśnie pytanie do ciebie zupełnie techniczne Czy zawód artysta czystego do siebie że dzisiaj No tak ale wy można albo nie można bo to są dosyć duże ekstrema niestety Więc ja jestem akurat w takiej sytuacji że Odzyskałam rozpoznawalność i to w zawodzie artysty bardzo pomaga bo wtedy te prace przychodzą same natomiast jeżeli jest się artystą nie rozpoznawalnym to bywa bardzo różnie bardzo dużo zawdzięczasz Brzyduli wszystka absolutnie wszystko wszystkie rzeczy które się wydarzyły zawodowo w moim życiu po Brzyduli bo jest spowodowane Brzydula no i nie ma w tym chyba nic dziwnego A nie bałaś się tak jak niektórzy którzy mówią w takiej gładkie to zdrowie że boją się że zostaną aktorami jednej roli miałaś takie obawy w ogóle tego bać bo ja nie byłam aktorką po pierwsze Po drugie nie sam fakt że wygrałam casting i że dostałam główną rolę w tak młodym wieku nie mając żadnych wtedy po drugim roku germańskie w trakcie w ogóle w trakcie bo castingi trwały jeszcze zdjęcia zaczęliśmy po ostatnich egzaminach których nie zdałam wszystkich więc jeszcze byłam na drugim roku jak zaczyna nie przyszło mi w ogóle do głowy coś takiego że ja mogę być potem już tylko brzydulę bo tam tak że byłam brzydulę był tak ekscytujący i wspaniały że nie zaświtała mi to w ogóle bo się z tego co wiem prawdopodobnie znowu będziemy mogli zobaczyć cię w tej odsłonie Brzyduli zdradzisz tam coś więcej na temat wielkiego powrotu uwielbianego przez Polaków w serialu w sumie nie mogę i nie mogę za bardzo Powiedz coś czego jeszcze z czego jeszcze nikt nie wiedział to czekaj jeszcze nikt nie wiem z tego to w ogóle ja mogę powiedzieć ale no nie nie ma nic nowego oprócz tego że ja się ogromnie cieszę i że piszemy i bardzo wierzę w to projekt i wiosna Mogę wyrazić tylko przez medium tańca dobra to już wszystko wiem to dziękuję dziękuję bardzo ale obsada rozumiem nie zmienia się dosyć sporo będzie nowych postaci i będą to krwiste i zabawne i fajne i też między innymi dlatego że w bardzo nam zależy na na na jakość i to tak długo trwa bo pisanie czegoś takiego jak kontynuacja Brzyduli wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i nie chcemy nikogo zawieść A to to to to to było dobre więc część 2 powinna być przynajmniej równie dobra to niestety jakość wiąże się z bardzo dużym nakładem i bardzo dużym nakładem pracy po prostu ludzi którzy piszą i stwarzają ten świat jakby od początku także to tak trwa to nie nie nie powiem nic ale no to to jest po prostu trudne