Będzie zaskoczenie w finale? Ostatni kadr zwiastuna daje do myślenia. Agnieszka znalazła jednak miłość?

Tajemnicza aura Ireneusza zanadto przerażała rolniczkę, która nazwała go "typem uciekiniera" i jak stwierdziła przed kamerą, "nie chce leczyć jego depresji". Janka zaś musiałaby sobie "wychować", na co też niespecjalnie miała ochotę. Koniec końców nie zaprosiła więc do kolejnego etapu programu żadnego z nich.