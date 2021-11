Będzie nowe "Ranczo"? Aktorka zdradziła ważną informację

Serial TVP "Ranczo" był emitowany w latach 2006-2016 i do dziś cieszy się ogromną popularnością. W zeszłym roku został nawet włączony do oferty Netfliksa, a ostatnio pojawiły się głosy o możliwej kontynuacji. Oficjalnie nie wiadomo, czy taki projekt ruszy. Ilona Ostrowska bardzo by chciała wrócić do swojej roli i wspomniała, czego moglibyśmy się spodziewać po nowym "Ranczu".