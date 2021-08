"Ranczo" bez Cezarego Żaka? Wiemy, dlaczego nie chce wrócić na plan

- Nie powinniśmy więc do tego serialu wracać, ludzie i tak nas zapamiętają, przejdziemy do historii, bo "Ranczo" to Polska w pigułce, ale Polska lat 2005-2015. Poszliśmy dalej, jesteśmy w innym momencie historii. To już nie ten kraj, którym byliśmy rok po wejściu do Unii Europejskiej - podsumował aktor.