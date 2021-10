Święta w Netfliksie. Boże Narodzenie w listopadzie. Czemu nie?

"The Claus Family" to kolejny przykład globalnej polityki największej platformy streamingowej, która aktywnie poszukuje atrakcyjnych dla swoich widzów treści na całym świecie. Niemiecko-belgijska produkcja miała zostać wprowadzona do multipleksów sieci Kinepolis pod koniec listopada ubiegłego roku. Z powodu pandemii kina były jednak zamknięte. Wówczas filmem zainteresował się Netflix, który uzyskał wyłączne prawa do dystrybucji. Na krótko pokazał go w okresie świątecznym w ubiegłym roku.