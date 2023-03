Beata Kozidrak w "The Voice"? Nic z tego. "Nie jestem showmanką"

- Nie jestem taką showmanką, jak myślicie - odparła rozbawiona Beata Kozidrak, która odwiedziła studio WP w związku z promocją nowej płyty "4B". Zapytana wprost, dlaczego dotąd nie zdecydowała się zostać jurorką w talent show, takim jak "The Voice of Poland", stwierdziła wprost, że nie lubi robić show wokół siebie poza sceną. Dodatkowo podkreśliła, że nie czuje się upoważniona do oceniania talentu innych osób, zwłaszcza tych na początku kariery. Dlaczego więc zdecydowała się sama wystawić na ocenę i wziąć udział w "Mask Singer"? Posłuchajcie fragmentu rozmowy. Całość już niebawem!