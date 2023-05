Basia Kurdej-Szatan po trudnym roku straciła zaufanie do ludzi. "Źle mi z tym, że zatraciłam swoją otwartość"

Z wielu powodów ostatnie kilkanaście miesięcy było bardzo trudne dla Basi Kurdej-Szatan. Aktorka musiała zmierzyć się z hejtem związanym z jej internetową aktywnością i w ciągu ostatnich miesięcy spotkało ją mnóstwo nieprzyjemności, w tym chociażby utrata pracy w TVP. W rozmowie z Wirtualną Polską gwiazda serialu "Domek na szczęście" zdradza, że trudne momenty tylko ją wzmocniły psychicznie, jednak przez sytuacje, z którymi musiała się mierzyć i komentarze, które czytała na swój temat, straciła zaufanie do ludzi i swoją otwartość do świata. Czy przekłada się to również na jej ostrożność w stosunku do np. dziennikarzy i pracowników mediów? Dowiecie się tego, oglądając nasz materiał wideo.