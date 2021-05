Bartosiewicz skomentowała swoją nieobecność w Opolu. I wbiła szpilę Górniak

"Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" - pod takim szyldem 30 maja odbył się koncert upamiętniający zmarłego niespełna dwa miesiące temu Krzysztofa Krawczyka. Organizatorem wydarzenia było TVP, a na scenie pojawili się m.in. Rafał Brzozowski, Sylwia Grzeszczak, Halina Mlynkova, Sławomir, Natalia Kukulska czy Edyta Górniak.