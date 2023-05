Barbara Kurdej-Szatan o zarobkach w teatrze. Podstawa nie starczała na życie

Barbara Kurdej-Szatan zadebiutowała w telewizji 2006 r., ale to teatr na początku zawodowej drogi był jej pierwszym i głównym miejscem pracy. Obecnie, po ponad dekadzie intensywnych występów na szklanym ekranie, znów tak jest. Aktorka, której rozpoznawalność przyniosła kampania reklamowa jednej z sieci telefonii komórkowej, a potem role w popularnych serialach, zdradziła w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski, że cieszy się z powrotu na teatralne deski w większym niż w ostatnich latach wymiarze. - Teatr zawsze był dla mnie najważniejszy. Scena mnie uruchamia, daje mi kopa do życia, do wszystkiego - wyznała Kurdej-Szatan. Szczęśliwie jednak aktorka nie musi martwić się o to, czy utrzyma się z etatu w teatrze. Wspominając swoje początki, gwiazda zdradziła, ile zarabiała przed ponad dekadą. - Nigdy mi nie starczało - przyznała. Aby dowiedzieć się, ile dokładanie zarabiała na swoim pierwszym etacie Kurdej-Szatan i od czego zależała jej pensja, posłuchajcie całej rozmowy z aktorką.