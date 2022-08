Barbara Kurdej-Szatan o podręczniku do HiT-u i słowach o dzieciach poczętych dzięki metodzie in vitro: "To obrzydliwe"

Barbara Kurdej-Szatan gościła na Campus Polska w Olsztynie, gdzie wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym hejtu. Reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec zapytał ją, czy żałuje swojego słynnego wpisu dotyczącego Straży Granicznej. Kurdej-Szatan wypowiedziała się także na temat słów, którymi w nowym podręczniku do HiT (Historia i Teraźniejszość) opisywane są dzieci poczęte metodą in vitro. Aktorka nie kryła o oburzenia określeniami "hodowla" i "produkcja". - To obrzydliwe - powiedziała. Zobaczcie nasz materiał wideo.