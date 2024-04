"Banalne" pytanie za pół miliona. Doszedł do finału z dwoma kołami ratunkowymi

Tomasz Boruch był najszybszym zawodnikiem w eliminacjach "kto pierwszy, ten lepszy" (wyprzedził dwóch innych, którzy udzielili dobrej odpowiedzi), po czym bez większych problemów przechodził kolejne etapy. Pierwsze koło ratunkowe (50:50) wykorzystał dopiero przy pytaniu za 75 tys. zł. Drugie, telefon do przyjaciela, walcząc o pół miliona. Zrobił to tylko po to, by upewnić się w swoim przekonaniu, bo znał dobrą odpowiedź. Pytanie za 500 tys. zł brzmiało: