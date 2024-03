"Milionerzy". Pytanie o wiersz Brzechwy go przerosło. Grał o 125 tys. zł

Pytanie za milion

Przypomnijmy, że niedawno w programie "Milionerzy" kolejny uczestnik wygrał główną nagrodę. W 707. odcinku Mateusz Żaboklicki usłyszał pytanie: "Co nie zalicza się do czworonogów, czyli tetrapodów?" i mógł wybierać spośród odpowiedzi: A) Gady, B) Płazy, C) Ptaki, D) Owady. Zawodnik wykorzystał wtedy ostatnie koło ratunkowe (telefon do przyjaciela), choć i tak znał właściwą odpowiedź, czyli D. Mateusz Żaboklicki był 31. osobą w polskich "Milionerach", która usłyszała ostatnie pytanie. I zaledwie szóstym graczem, cieszącym się z głównej wygranej.