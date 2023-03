Babcia Barona mieszka w Skolimowie. "To nie była moja decyzja"

Babcia Barona opowiedziała, że została tam przywieziona ze szpitala "w stanie kompletnej nieprzytomności". - Parę tygodni wracałam do żywych. Decyzję musiał podjąć mój syn, który potwornie to przeżył, ale nie było wyjścia. Długo trwało dochodzenie do siebie. Dobrze się poczułam dopiero wtedy, jak zamieszkałam w Skolimowie - wyznała 91-latka.