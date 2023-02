Julia Wieniawa o swoim byłym chłopaku. "Mamy bardzo dobre relacje"

Niestety, po dwóch latach i ten niezwykle namiętny związek przeszedł do historii. Wszystko jednak wskazuje na to, że para rozstała się w zgodzie, bowiem już kilka razy spotkali się na branżowych imprezach i żadne z nich nie zdecydowało się na publiczne pranie brudów (w przeciwieństwie czasem do niektórych gwiazd). Byli kochankowie usiedli też w tym samym rzędzie na wiosennej konferencji ramówkowej Polsatu. Czy był to dla Julii problem? A skąd! Szybko jednak ucięła temat byłego ukochanego.