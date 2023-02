"The Voice Kids": Fantastyczny występ 14-latki. Baron wypalił: "miałem ciary"

Przed nami pierwsze Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji "The Voice Kids". W sobotnim odcinku na scenie zobaczymy 14-letnią Martynę Gąsak, która zaśpiewała utwór "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman". Warto dodać, że wybrana przez nastolatkę piosenka jest niezwykle trudna, a sam Simon Cowell stwierdził, że to jeden z największych utworów wszech czasów. Nastolatka zauroczyła jurorów!