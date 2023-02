Joanna Kurowska nie myśli o emeryturze. "Duchowo jestem bardzo młoda"

W rozmowie z "Plejadą" Kurowska wyznała, że nie myśli o emeryturze, bo jest "duchowo bardzo młoda". Dla aktorki jest to synonim "szukania nowych wyzwań i czegoś, co będzie nas fascynowało". Nowe piosenki do zaśpiewania, nowe miejsca do odwiedzenia, smaki, podróże - wszystko to ją cały czas stymuluje.